Yüksel Aksu'nun son filmi İftarlık Gazoz'da, Gazoz Ustası Cibar Kemal rolünü üstlenen Cem Yılmaz, film için bambaşka bir kimliğe büründü.

Yazın başında iki karakter birden canlandırdığı filminin ardından Yüksel Aksu’nun yazıp yönettiği İftarlık Gazoz için çok farklı bir karaktere bürünmesi gereken Cem Yılmaz, bunun için iki filmin çekimleri arasında ciddi bir çalışma yaptı.







Hayatı gazoz makinesi başında geçen bir ustayı canlandırdığı karakteri için vücut dili ve duruşları da dahil olmak üzere incelemeler yapan Cem Yımaz, İftarlık Gazoz'da canlandırdığı Cibar Kemal’i ete kemiğe büründürdü. Öyle ki, Ula’ya geldiğinde kendisini karakterinin adıyla tanıştırdığında Cibar Kemal olduğuna inananlar dahi oldu.





Cem Yılmaz, filmde ilk kez Ege şivesi ile konuşurken aynı zamanda başından çıkartmadığı takkesi ve mendili, sakallı hali ile görmüş geçirmiş, olgun bir gazoz ustasını beyaz perdeye taşıyor.

