Cem Yılmaz: “Gülmek lüks değil ihtiyaç”

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Cem Yılmaz, "Ali Baba ve 7 Cüceler" filminin özel gösterimi için Ankamall’daydı. Gösterim öncesi yoğun ilgiyle karşılanan Yılmaz, “İyi bir film yaptık. Günümüzde gülmek lüks değil ihtiyaç. Bu filmle 2 saat de olsa güleceğinizi umuyorum” diye konuştu.

Filmin başlangıcından hemen önce konuşan Cem Yılmaz, seyirciyi espri bombardımanına tuttu. Sinemanın tek kişilik gösteriye göre daha farklı olduğunu aktaran Yılmaz, “Sinemada bir yan salonda Bond oynuyor. Burada bizimki oynuyor. Ama vefa önemli bir şey. Git şimdi yan salona Bond yok. Ama biz burada ANKAmall’dayız, bu da bizim bir farkımız olsun” diye konuştu.

Yoğun ilginin salonların doluluk oranlarından da anlaşıldığını belirten ünlü komedyen, “Salonları doldurdunuz. Bizi böyle bir günde yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Filmimiz bir komedi filmi. Çok eğlendirecek sizi. Biz elimizden geleni yaptık. Artık ülkemizde gülmek bir lüks değil, ihtiyaç. Bu filmle 2 saat de olsa güleceğinizi umuyorum” diye konuşarak kendilerinin de bunu en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Yazıp yönettiği 4. film

Cem Yılmaz’ın hem yazdığı hem yönettiği 4. film olan "Ali Baba ve 7 Cücele"r, geçtiğimiz cuma günü gösterime girdi. Yapımcılığını da Cem Yılmaz ve Muzaffer Yıldırım’ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda da Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Çetin Altay, Irina Ivkina, Yosi Mizrahi gibi oyuncular yer alıyor.

