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Cem Yılmaz'dan TDK'ya selfie önerisi

Cem Yılmaz, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa "Selfie-Kendikem" notunu düştü
Selfie pozu modasına komedyen Cem Yılmaz da uydu. 1 Mayıs ’ta yeni filmi “Pek Yakında”nın çekimlerine başlayacak olan Cem Yılmaz, ekip arkadaşlarıyla ofisinde bir araya geldi. 
Yılmaz, aralarında Zafer Alöz’ün de bulunduğu arkadaşlarıyla çalışırken, selfie pozu verip fotoğraf çekti. Sanatçı, “selfie”ye Türkçe karşılık arayan Türk Dil Kurumu’na da (TDK) bu pozla selam göndermeden edemedi. Yılmaz, bu pozu, altına “Selfie-Kendikem” yazıp Twitter ’da paylaştı. Bu paylaşım, “selfie”ye Yılmaz’dan Türkçe karşılık önerisi olarak yorumlandı.
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