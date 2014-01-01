Cem Yılmaz'dan vergi göndermesi

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Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu. Cem Yılmaz listeye 58. sıradan girdi.

Birçok iş adamının yer aldığı ilk 100'de, televizyoncu Acun Ilıcalı 44'üncü, komedyen Cem Yılmaz 58'inci sırada yer aldı. Yılmaz, bir önceki yıla ait sıralamada 73. sıradaydı. Yılmaz'a 4

milyon 453 bin 228,40 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.



Cem Yılmaz, 2014 yılı vergi rekortmenleri listesinde 58. sırada olmasıyla ilgili sosyal medyada açıklama yaptı. Yılmaz açıklamasında, "Benim vergi listesinde 58.olmam olimpiyatta 100 metrede yan kulvarda duran ama "koşmayan" Hussain Bolt’u geçmek gibi bir şey herhalde." dedi.