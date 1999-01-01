MANHATTAN
Yönetmen: Woody Allen
Yapım yılı: 1979
Hem Woody Allen’ın dönemin New York’unu çok başarılı anlattığını hem de Merly Streep ve Diane Keaton’ın performanslarının çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum.
GÖZÜ TAMAMEN KAPALI (Eyes Wide Shut)
Yönetmen: Stanley Kubrick
Yapım yılı: 1999
İngiliz sinemasının büyük ustası Kubrick’e ve filmlerine hayranım. Bu filmi de en sevdiklerimden biri.
SERSERİ AŞIKLAR (Breathless)
Yönetmen: Jean-Luc Godard
Yapım yılı: 1960
Fransız sinemasıyla ilgilenmeye başlamama sebep olan film. Jean Seberg ve Jean Paul Belmondo ile ölümsüz bir klasik.