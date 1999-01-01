Tatlı İntikam’ dizisinin Simay’ı Cemre Gümeli’nin favori filmlerini mercek altına aldık.

MANHATTAN

Yönetmen: Woody Allen

Yapım yılı: 1979

Hem Woody Allen’ın dönemin New York’unu çok başarılı anlattığını hem de Merly Streep ve Diane Keaton’ın performanslarının çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum.





GÖZÜ TAMAMEN KAPALI (Eyes Wide Shut)

Yönetmen: Stanley Kubrick

Yapım yılı: 1999

İngiliz sinemasının büyük ustası Kubrick’e ve filmlerine hayranım. Bu filmi de en sevdiklerimden biri.





SERSERİ AŞIKLAR (Breathless)

Yönetmen: Jean-Luc Godard

Yapım yılı: 1960

Fransız sinemasıyla ilgilenmeye başlamama sebep olan film. Jean Seberg ve Jean Paul Belmondo ile ölümsüz bir klasik.



