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Cemre Gümeli'nin favori filmleri

Tatlı İntikam’ dizisinin Simay’ı Cemre Gümeli’nin favori filmlerini mercek altına aldık.

MANHATTAN
Yönetmen: Woody Allen
Yapım yılı: 1979
Hem Woody Allen’ın dönemin New York’unu çok başarılı anlattığını hem de Merly Streep ve Diane Keaton’ın performanslarının çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum.


GÖZÜ TAMAMEN KAPALI (Eyes Wide Shut)
Yönetmen: Stanley Kubrick
Yapım yılı: 1999
İngiliz sinemasının büyük ustası Kubrick’e ve filmlerine hayranım. Bu filmi de en sevdiklerimden biri.


SERSERİ AŞIKLAR (Breathless)
Yönetmen: Jean-Luc Godard
Yapım yılı: 1960
Fransız sinemasıyla ilgilenmeye başlamama sebep olan film. Jean Seberg ve Jean Paul Belmondo ile ölümsüz bir klasik.


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