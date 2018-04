Cenk Durmazel, Beyoğlu’ndaki evinin merdivenlerinden düşerek yaralandı.





Gupse Özay’ın oynadığı “Deliha” filminde de rol alan ünlü oyuncu, solist ve radyocu Cenk Durmazel, dün sabah saatlerinde bir kaza geçirdi. Beyoğlu’nda oturduğu apartman dairesine çıkan Durmazer, aniden dengesini kaybederek merdivenlerden yuvarlandı. Başını merdivene çarpan Durmazer, kanlar içinde yere yığıldı.Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Durmazel'in tedavisi yoğun bakım ünitesinde uyutularak devam ediyor.Konuya ilişkin açıklama yapan Cenk Durmazel'in yakın arkadaşı Erdem Uygan, "Her an Cenk'in yanındayım. Şuuru açık. Uyutularak tedavi ediliyor. Yakında daha iyi haberler verebilmek için bekliyor, dua ediyoruz." dedi.28 Eylül 1971 doğumlu olan Cenk Durmazel 90'ların başında İstanbul'da üniversitede aynı bölümde tanıştıkları Erdem Uygan'la birlikte pek çok televizyon ve radyo programı yapmıştır. "Cenk&Erdem" olarak tanınan ikilinin en popüler programları "Müebbet Muhabbet'tir. G.O.R.A filminde de oynayan oyuncu, 90'lı yıllarda Badluck adlı grupta müzik çalışmaları yapmış, 2006 yılında Malt adlı grubun kurucuları arasında yer almıştır. Halen hafta içi her akşam Power FM'de Erdem Uygan ile birlikte 18:00-20:00 saatleri arasında radyo programı yapmaktadır.