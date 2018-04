Charlie Sheen: "HIV pozitifim"

Amerikalı oyuncu Charlie Sheen, HIV pozitif olduğunu açıkladı.

"Two and a Haf Men" dizisinde yıllarca başrolde oynayan 50 yaşındaki Sheen, NBC televizyonunda katıldığı "Today's Show" programında "Bugün burada HIV pozitif olduğumu açıklamak için bulunuyorum" dedi. Sheen, teşhisin dört yıl önce konulduğunu belirtti.



Hakkında çıkan haberlerden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Sheen, "Bu acımasız eleştirilere ve saldırılara artık son verilmesini istiyorum. HIV pozitif olduğumu söylediğim arkadaşlarım, bunu şantaj ve tehdit için kullandılar. Onlara güvenmiştim, bana yardımcı olabileceklerini söylemiştim. Bugün HIV pozitif olduğumu açıklayarak kendimi bir tutsaklıktan kurtarıyorum" dedi.



Oyunculuk kariyerine 1970'lerde televizyon dizileriyle başlayan, "Platoon" ve "Wall Street" gibi filmlerde başrol oynayan Sheen, "Two and a Haf Men" dizisiyle en fazla kazanan dizi oyuncusu olmuştu. Sheen, uyuşturucu alışkanlığı nedeniyle 2011 yılında diziden kovulmuştu.