Chrissy Teigen hamile

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Model Chrissy Teigen ve şarkıcı John Legend çifti bebek bekliyor.

Chrissy Teigen, hamilelik haberini Instagram'dan duyurdu. Teigen fotoğrafın altına şu duygusal yazıyı yazdı: "John ve ben hamile olduğumu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Biliyorsunuz bir süredir bebek sahibi olmaya çalışıyoruz. Kolay olmadı ama beklememiz gerekiyordu. Dünyaya ilk çocuğumuzu getirmek ve ailemizi büyütmek istiyorduk. Sonunda olduğu için çok heyecanlıyız. Tüm sevgi ve iyi dilekleriniz için teşekkür ederiz. İleride göbeğime dokunmak için sabırsızlanıyorum.”