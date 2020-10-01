Müzisyen John Legend ve model Chrissy Teigen, kızları Luna
ve oğulları Miles’tan sonra ailelerine Jack ismini vermeyi planladıkları bir
kardeşin daha dahil olacağını duyurmuştu. Hamileliğinin yüksek risk taşıması
sebebiyle sık sık doktor kontrolüne giden Chrissy Teigen en son rahatsızlanınca
hastaneye kaldırılmış ve kendisine kan nakli yapılmıştı. Müdahalelere rağmen
bebeğin kurtarılamadığını Instagram hesabından duyuran aileye ünlülerden destek
mesajları yağdı.
Adını Jack koymayı planladıkları bebek için; “Jack, küçük
ailemizin bir parçası olmak için çok çalıştı ve sonsuza dek ailemizin bir
parçası olarak kalacak.” dedi.