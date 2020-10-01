Üçüncü bebeğini dünyaya getirmek üzere olan Chrissy Teigen, rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldıktan sonra bebeğini kaybettiğini duyurdu.

Müzisyen John Legend ve model Chrissy Teigen, kızları Luna ve oğulları Miles’tan sonra ailelerine Jack ismini vermeyi planladıkları bir kardeşin daha dahil olacağını duyurmuştu. Hamileliğinin yüksek risk taşıması sebebiyle sık sık doktor kontrolüne giden Chrissy Teigen en son rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmış ve kendisine kan nakli yapılmıştı. Müdahalelere rağmen bebeğin kurtarılamadığını Instagram hesabından duyuran aileye ünlülerden destek mesajları yağdı.

Adını Jack koymayı planladıkları bebek için; “Jack, küçük ailemizin bir parçası olmak için çok çalıştı ve sonsuza dek ailemizin bir parçası olarak kalacak.” dedi.