Interstaller, The Prestige, Dunkirk ve Inception gibi beyaz perdeye damga vurmuş filmlerin yönetmeni Christopher Nolan, aradan geçen zamanı muhteşem bir geri dönüşle telafi etmeye hazırlanıyor.

Usta yönetmen bu ay John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki ve Michael Caine gibi isimlerin yer aldığı aksiyon ve bilim-kurgu filmi TENET ile izleyicisiyle buluşacak. Nükleer savaşı engellemek üzere görevli casusların, nükleer savaşın çoktan yaşanmış olabileceğini ve bu sebeple zamanda yolculuğa ihtiyaç duyabileceklerinden bahsediyoruz. Söz konusu Nolan olunca bu kafa karışıklığı gayet normal karşılanabilir. Fakat filmin sonunda bazı parçaların yerine oturacağına eminiz. Hazırsanız, Nolan’ın muhteşem geri dönüşünü yeni şaheseriyle kutluyoruz!

