Çıplak protesto

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Bruce Willis ile Demi Moore'un kızı Scout Larue Willis ilginç bir protesto eylemiyle gündemde.

22 yaşındaki Willis, Instagram'ın çıplak fotoğraf paylaşımı ile ilgili kısıtlamalarını protesto etmek için üstsüz fotoğraflarını Twitter'da paylaştı. #FreeTheNipple başlığı altında paylaştığı fotoğraflarında Willis üstsüz halde New York sokaklarında görülüyor.... Willis fotoğrafa "New York'ta yasal ama Instagram'da değil" notunu yazdı. Scout Willis; bir çiçekçide üstsüz alışveriş yaparken çekilen bir başka pozunu da takipçileriyle paylaştı. Scout Larue Willis, Bruce Willis ile Demi Moore'un ortanca kızı ve 1991 doğumlu.