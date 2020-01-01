Cips yiyerek 20 kilo verdi!

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Müzisyen Lily Allen, doğumdan sonra nasıl bu kadar zayıfladığı sorusu karşısında ‘sadece çok fazla cips yiyerek…’ yanıtını vererek bir kez daha şaşırttı.

Elle Macpherson gıda takviyesi alıyor, Miranda Kerr ise yeşil elma suyu bağımlısı… Peki Lily Allen nasıl oldu da 20 kiloyu şıp diye verebildi? Geçtiğimiz mayıs ayında son albümü ‘Sheezus’ı yayınlayan ünlü müzisyene göre mesele yalnızca cips yemek ve heyecanlı bir yapıya sahip olmak!



29 yaşındaki İngiliz star, ‘turneye gittiğimiz dönemlerde normal yemek yemiyorum sadece cips yiyerek karnımı doyuruyorum’ dedi. Beslenme uzmanlarının pek de onaylamayacağı bir tür yeme biçimi geliştirdiğini itiraf etti. Lily Allen, 20 kilo verdikten sonra Instagram’da bu inanılmaz değişimi paylaştı. Allen, sahne şovlarında da giydiği büstiyeriyle neredeyse kemikleri sayılacak hale gelmişti.



Yıl başında çektiği kliplerinde oldukça kilolu olduğunu görebildiğimiz Lily Allen, ikinci kızı Marnie Rose’a hamileyken ‘yiyerek rahatlayabildiği' açıklamasını yapmıştı.