Closer, Hollande'ın gizli aşkının peşinde

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Fransa Cumhurbaşkanı, 59 yaşındaki François Hollande'nin yeni aşk kaçamağı magazin dergisi 'Closer' tarafından teşhir edildi.

Dergi cumhurbaşkanı François Hollande'nin aktris 41 yaşındaki Julie Gayet ile aralarındaki aşkı fotoğraflarla ispatlamaya çalıştı. Derginin haberini yalanlamayan cumhurbaşkanı François Hollande ile yeni sevgilisi Julie Gayet'le sarmaş dolaş fotoğraflarının bulunduğu dergi henüz yayınlanmasa da Fransa, Cumhurbaşkanı Hollande'ın aşk hikayesini konuşuyor.



Dergi yakın koruması ile motosikletle sevgilisine ziyaret eden cumhurbaşkanı François Hollande'nin başında kasklı fotoğrafını kapak yaptı. Kask ile kendini kamuflaj eden cumhurbaşkanı François Hollande'yi özel davetlerde giydiği ayakkabıları ele verdi. Kask giymesine rağmen fotoğraflarda yüzü açık olan cumhurbaşkanı François Hollande'nin uzun zamandan bu yana metres hayatı yaşadığı öne sürüldü.



Aktris Julie Gayet'in avukatı 'dergiye yaptığı bildiride haberin derhal internetten kaldırılmasını istedi. Avukat yayımlanan haberin müvekkilimin özel yaşamına müdahale ve mahremiyete saldırı olarak nitelendirdi.



Cumhurbaşkanı François Hollande'nin eski eşi cumhurbaşkanı adayı olan Segolene Royal'den 4 çocuğu bulunuyor. Yeni sevgilisi gazeteci Valerie Trierweiler ile son 2 yılda aşk ilişkilerin kopma noktasına geldiği ve çiftin ayrı yaşadıkları herkes tarafından biliniyor.



Fransızlar siyasetçilerin ve devleti idare edenlerin metres, aşk hikayeleri artık kimseyi şoke etmediği belirtildi. Fransız sinemasında 70 filmde rol alan sarışın aktris Julie Gayet cumhurbaşkanın kaldığı Elysee Sarayı'na yakın bir mahallede ikamet ediyor.



FRANSA TARİHİNDEKİ METRES HAYATI

Fransa tarihinde önemli yeri olan metres hayatı 5'inci cumhuriyet önceside 18'inci Yüzyıl'da devam ediyordu. Güneş kralı olarak bilinen 14.Kral Ludwig ile başlayan metres yaşamının günümüze kadar devam ettiği ifade edildi. 1871-73 döneminde görevde bulunan başkan Adolphe Thiers, eşi, baldızı ve kayınvalidesi ile birlikte yaşamaya devam etti. 1895'te göreve gelen başkan Felix Faure 1899 yılında metresiyle birlikte olduktan kısa zaman sonra beyin kanamasından öldü. 1974-81 Cumhurbaşkanı Valery Giscard D'Estaing ' Fransa'da metres hayatını konu alan 'Pirenses ve Başkan' isimli romanıyla dikkat çekti. 1981-95 dönemin cumhurbaşkanı François Mitterrand'ın herkes tarafından bilinen ikinci aile hayatı ve metresinden olan çocuğu uzun yıllar gündemi meşgul etmişti. 1995-2007 cumhurbaşkanı Jacques Chirac devam eden aşk kaçamaklarıyla adeta ünlenmişti.



Cumhurbaşkanı François Hollande'den önce görevde bulunan cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy 2007 'de eşi Cecilia'dan ayrılarak 2008 yılında İtalyan top model, şarkıcı Carla Bruni'yle evlendi. Fransada dört asırdır devam eden siyasilerin aşk ve metres ilişkilerin ilerde'de devam edeceğini gösteriyor.



(DHA)