Çocuk model tartışması, yeniden!

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12 yaşındaki Fransız model Thylane Blondeau çocuk model tartışmalarını yeniden ateşledi

Henüz 10 yaşında iken verdiği kışkırtıcı pozlarla dikkat çeken Fransız model yaklaşık olarak üç yıl sonra, ilk ‘yetişkin’ dergi kapağında yerini aldı.

Saçını uzun at kuyruğu şeklinde bağlayan ve örgülü hırka giyen Thylane Blondeau Jalouse için, dergisinin nisan kapağında yeni Kate Moss benzetmesi yapıldı.

Jean Paul Gaultier ile yola çıkan ve Lacoste için kampanyalara start veren model, sahne görüntülerini paylaşmak için Twitter hesabını kullandı. Genç model, sık sık ağır makyaj ve leopar desenli ürünleri tercih etmesiyle eleştiriliyor. Ama yine de Tumblr’da moda ikonu haline geldi. Eski futbolcu Patrick Blondeau ve oyuncu Veronika Loubry’nin kızı olan Fildişi Sahili doğumlu Thylane, Tom Ford tarafından keşfedildi. Çocukların reklam ve medyada kullanılmasını önlemek için İngiltere Başbakanı David Cameron ve Anneler Birliği tarafından düzenlenen zirvede Anneler Birliği’nden Fleur Dorrell, fotoğrafları rahatsız edici bulduğunu söylemişti.