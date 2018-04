Çok yönlü ünlüler

Bu ünlülerin 10 parmağında 10 marifet var!

Demi Lovato

Bugünlerde eskisi kadar yakın olmasalar da, Demi Lovato ve Selena Gomez’in kankalığı “Barney & Friends”e dayan›yor. Demi, Selena’nın aksine Disney’den bir daha kolay kolay kopmadı. “As The Bell Rings” dizisinde de bir sezon rol alan çıtır, “Camp Rock” filmiyle tüm dünyanın en sevdiği gençler arasına girdi. “Sonny With A Chance” dizisinin de başrolünü kapmasıyla Demi’nin ne kadar iyi bir oyuncu olduğuna herkes ikna oldu. Genç oyuncunun sesi de çok güzel ve güçlü. Ayrıca şu an Skechers ve NYC Color markalarının modelliğini yapan güzel, kısa süre önce de kendi cilt bakım koleksiyonunu çıkardı.