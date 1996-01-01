Şarkıları çok seviliyor, eğlenceli stili gençlere ilham kaynağı oluyor. Katy Perry, müzisyen kimliği kadar imza attığı yaratıcı işlerle de konuşuluyor!

Albümleri satış rekorları kıran, Amerikan Müzik Ödülü, MTV Video Müzik Ödülü ve People's Choice Ödülü de dahil olmak üzere pek çok ödül kazanan Katy Perry, Forbes dergisinin açıklamasına göre 2015'in en çok kazananları arasında 135 milyon dolar geliri ile üçüncü sırada. Perry'nin başarısının sırrı biraz da çok yönlü olmasında gizli.

İşte ünlü starın müzik dışında imza attığı işlerden bazıları...

* Kendi adını taşıyan parfüm satışa sunan ünlüler arasında o da var.

* Ünlü markalarla işbirliği içinde! Onu en son H&M yeni yıl reklam filminde izledik.

* Oyunu bile var! Katy Perry Pop iOS ve Android platformunda da yerini aldı. Ünlü yıldızın oyunu Katy Perry Pop'ta oyuncuların amacı Perry kadar başarılı, popüler bir star olabilmek.





