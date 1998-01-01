Çolpan İlhan hayatını kaybetti

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Tiyatro ve sinema sanatçısı Çolpan İlhan, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. İlhan 78 yaşındaydı...

Dün gece sabaha karşı kalp krizi geçirdiği belirtilen İlhan için pazar günü Akatlar Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenlenecek. İlhan'ın cenazesi aynı gün öğle namazına müteakip Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda eşi Sadri Alışık'ın yanına defnedilecek.



Çolpan İlhan'ın Hayatı

1936'da İzmir'de doğan İlhan, lise eğitimine Balıkesir Lisesi'nde başladı. Ardından Kandilli Kız Lisesi'nden mezun olan İlhan, daha sonra İstanbul Belediye Konservatuarı'nda tiyatro bölümünü ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümünden mezun oldu. İlhan, akademideki arkadaşlarıyla "Akademi Tiyatrosu" adıyla bir tiyatro grubu kurdu ve oyunlar hazırladı. Bu sırada gelen bir teklifle 1957'de ilk sinema filmi Kamelyalı Kadın'da başrol oynadı. Aynı yıl içinde Küçük Sahne'de Münir Özkul ve Uğur Başaran ile "Sevgili Gölge" adlı oyunla

ilk profesyonel oyununu oynadı.



Üç sezon Küçük Sahne'de tiyatrolarda rol aldıktan sonra bu tiyaronun dağılmasıyla Oda Tiyatrosu'nda Müfit Ofluoğlu ile Sabahattin Kudret Aksal'ın "Tersine Dönen Şemsiye" sini sahnedi. Ardından Kent Oyuncuları'yla Güner Sümer'in "Yarın Cumartesi"nde oynadı. 1960'ların ortasında sinema filmleriyle sanat yaşantısına geri döndü ve 300'e yakın filmde rol aldı. 1970'lerin sonlarına kadar sürekli filmlerde başrollerde oynayan İlhan, sonra sinemadan koptu ve moda çizimleri yapmaya yoğunlaştı.



Şair Attila İlhan'ın kızkardeşi, sinema sanatçısı Sadri Alışık'ın eşi ve oyuncu Kerem Alışık'ın annesi olan ve Kültür Bakanlığı tarafından 1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanı verilen oyuncu, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nin de kurucusudur.



(AA)