Farklı havası ve duruşuyla Dane Dehaan

Temmuz ayında gösterime girecek olan Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu çizgi romanının Luc Besson yorumuyla ekrana aktarıldığı filmde, Cara Delevigne ile başrolü paylaştığını duyunca, son dönemin yükselen yıldızı Dehaan’a biraz daha yakın kadrajdan bakmak şart oldu. Bu cool, donuk, soğuk ama bir şekilde çekici cazibeye de sahip olmayı nasıl oluyorsa başarabilen 30 yaşındaki oyuncunun, aslında oyunculuk geçmişi oldukça sağlam. Yakın zamanda Yaşam Kürü filminde rastlamış olsak da, İnanılmaz Örümcek Adam 2 filmine olan katkıları ve James Dean’in hayatını anlatan Life filmde Dean’i canlandırmasıyla kariyerinin yükselişini yapmıştı. Farklı havası ve duruşuyla, ‘sağlam adımlar atarak ilermeli hayatta’ mantığını insana hatırlatan bu genç oyuncu, Instagram hesabından yeni doğan kızının fotoğraflarını paylaşmak suretiyle de sempatimizi toplamaya devam ediyor.

