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Dede oldu

Hakan Peker'in torunu oldu.
Ünlü sanatçının oğlu Burak ile eşi Belde Peker, 16 Kasım’da oğullarını kucaklarına aldı. Özel bir hastanede dünyaya gelen bebeğe dedesinin adı verildi.  
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