Demet Akalın koronavirüse nasıl yakalandıklarını anlattı: Okan maskesiz playstation oynadı

Koronavirüs tedavilerine evde devam eden Demet Akalın ve Okan Kurt, bugün Instagram hesaplarından canlı yayın yaptı.

Demet Akalın, "Ben iyiyim, şükür ayaktayım. Sadece hafif bir boğaz ağrım var, o kadar. Okan’ın ciğerlerine inmiş. Parmak kadar bölge, belli. Ama ağır geçirmiyor, kötü hissetmiyor kendisini” demişti. Akalın, canlı yayında kızları Hira'nın iyi olduğunu belirtti, "Hepimiz ayrı odalarda kalıyoruz" dedi.

PLAYSTATION OYNARKEN KORONAVİRÜS KAPTI

Akalın, Instagram canlı yayınında "İlaçlarımı alıyorum, kendime iyi bakıyorum. Dinleniyorum. Nereden yakalandığımızı tam bilmiyoruz ama Okan maskesiz, birkaç arkadaşıyla playstation oynamıştı. Oradaki bir arkadaş da 7 gün hastanede yatmış. Bize 7. gün haber verdi sağ olsun! Grip ve nezle arası bir şey. Bir tek sesim gitti" diyor.

Akalın, yayında "Tatil boyunca maskelerimizi hiç çıkarmadık, sadece çok kısa bir anlık Okan arkadaşlarıyla playstation oynarken maskesini çıkardı. O sırada da kaptı. Siz kapalı ve küçük anlarda maskeyi kesinlikle çıkarmayın" tavsiyesinde bulundu.

Okan Kurt ise eklemlerde, göğüste ağrı yaşadığını belirtiyor, "Bir hafta oldu yeni yeni ayağa kalkabiliyorum. Biraz sert geçiriyorum" diyor.

'KORONA OLDUKLARINI BİZE 7 GÜN SONRA SÖYLEDİ'

Demet Akalın, virüsü ne zaman ve nerede kaptıkları sorusuna ise şöyle yanıt vermişti:

“Uludağ’a tatile gittik. Aynı ortamda bulunduğumuz arkadaşlar, korona olduklarını bize 7 gün sonra söyledi. İnsan erken söylemez mi, ne cahillik! Sonuçta oteldeyken kapalı ortamda bir arada bulunduk. Evdeki bakıcı da öksürüyordu, önce ondan olabilir mi diye düşündük. Test yaptırdı, sonucu negatif çıktı. Bakıcıdan olmadığına göre dağda kaptık.”