Demet Akalın ve Okan Kurt'a sopalı saldırı!

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Atatürk Havalimanı'nda ünlü şarkıcı Demet Akalın'a laf atan 2 kişi ile şarkıcının eşi Okan Kurt kavga etti. Sopalarla Okan Kurt'a saldıran 2 kişi gözaltına alındı.

Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Eşi Okan Kurt ile birlikte Bodrum’dan İstanbul’a gelen Demet Akalın, otomobillerine binmek için havalimanından çıkış yaptı. Bu sırada kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi Akalın’a laf attı. Eşine laf atıldığını duyan Okan Kurt, bu kişilerle kavga etmeye başladı. İki zanlı sopalarla Okan Kurt’a saldırınca, polis kavga edenleri güçlükle ayırdı. Kavga esnasında araya giren bir personel ise kolundan yaralandı. 2 kişi gözaltına alınırken, Okan Kurt da ifade vermek için Atatürk Havalimanı Karakolu’na götürüldü.

