Demi Lovato'yu üzen olay

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X Factor adlı yarışmanın jüri üyelerinden Demi Lovato'nun evinde çekilmiş bazı çıplak fotoğraflarının internette satışa çıktığı iddia edildi.

Radaronline.com sitesinin haberine göre, fotoğraflarda Lovato, banyo küvetinde ve yatakta çıplak olarak görülüyor. Site kişilik haklarına saygı nedeniyle ele geçirdiğini ileri sürdüğü fotoğrafları yayınlamamayı tercih etti. Bazı siteler bu kişinin Lovato olmadığını ileri sürse de radaronline.com, genç şarkıcının kolundaki 12 siyah kuş dövmesini kanıt olarak gösteriyor.

