Deniz Akkaya ifade verdi!

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İstanbul merkezli 'yasadışı dinleme' operasyonunda, 'Organize Suç Örgütü' kapsamında telefonunun dinlendiği belirlenen manken Deniz Akkaya, emniyete gelerek ifade verdi.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre; Akkaya, ifade sonrası, "Vatandaşlık haklarımı kullandım" dedi ancak şikayetçi olmadığı bildirildi.



Mülkiye ve polis müfettişlerinin İstihbarat Şube Şube Müdürlüğü'nde, 2008-2012 yılları arasında yapılan yasadışı dinlemelerle ilgili yürüttükleri çalışmada, Deniz Akkaya'nın da kendi adıyla 'Organize Suç Örgütü' kapsamında 13 Ocak 2012 ile 30 Ocak 2012 tarihleri arasında, herhangi bir bilgi ve belgeye dayanmadan gerekçesiz dinlendiği belirlendi. Soruşturma kapsamında emniyet Deniz Akkaya'yı ifadesinin alınması için aradı. Akkaya, sabah saat 11.00 sıralarında avukatı ile birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek, soruşturmayı yürüden Organize Şube'ye çıktı. Yaklaşık bir saat ifade veren Akkaya, emniyetten ayrıldı.



Emniyetten ayrılırken basın mensuplarının, neden emniyete geldiğini sorduğu Akkaya, "Emniyette olduğuma göre neden geldiğim belli" diye cevap verdi. "Şikayetçi oldunuz mu?" sorusuna ise Akkaya, "Vatandaşlık haklarımı kullandım" yanıtını verdi.