Deniz Akkaya: 'İnsan detoksu yapmak istiyorum'

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Geçtiğimiz günlerde Soma'ya giden Deniz Akkaya neler yaşadığını, konuk olduğu "Yeni Bir Gün" programında anlattı

Deniz Akkaya , “Ben Soma’ya siyasi bir nedenle gitmedim, tamamen milliyetçi duygularla gittim. Başımıza gelen bu felaketten sonra toplum olarak bölünmeden hareket etmemiz gerekiyor.” dedi. Soma’dan döndükten sonra kimseyi görmek istemediğini söyleyen Deniz Akkaya, “İnsan detoksu yapmak istiyorum.” dedi.



“HERKES SOMA’YA GİTMELİ!”

Soma’ya gittiği için çok mutlu olduğunu belirten Akkaya; “ Gidip gitmemek konusunda kararsız olanlar kesinlikle gitmeli. Oradaki insanların size bakış açıları çok farklı. Onlar için sadece televizyonda gördükleri kişileriz, bizleri yanlarında görmek onlara çok iyi geliyor. Oradaki insanlar seslerini duyurmak istiyorlar. Gidin, onları dinleyin ve destek olun.” diyerek, henüz gitmemiş olanlara çağrıda bulundu.