Deniz Çakır'a 6 ay ehliyet yok!

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Oyuncu Deniz Çakır'ın ehliyetine, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle 6 aylığına el kondu

Hürriyet Gazetesi'nden Özge Eğrikar'ın haberine göre Beşiktaş ’taki çevirmede alkolmetreyi üflemesi istenen Deniz Çakır’ın 2,44 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Bu sonuç üzerine ünlü oyuncunun ehliyetine 6 aylığına el kondu. Ayrıca hakkında İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.



15 metre gidecektim

Yeni düzenlemeye göre 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak olan Çakır, Beşiktaş Polis Merkezi Amirliği’nde verdiği ifadesinde ise şöyle dedi: “Aracımla yan taraftaki otoparktan çıktım. 15 metre ilerideki evime gidiyordum.”