Oyuncu Deniz Çakır'ın ehliyetine, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle 6 aylığına el kondu
Hürriyet Gazetesi'nden Özge Eğrikar'ın haberine göre Beşiktaş ’taki çevirmede alkolmetreyi üflemesi istenen Deniz Çakır’ın 2,44 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Bu sonuç üzerine ünlü oyuncunun ehliyetine 6 aylığına el kondu. Ayrıca hakkında İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.
15 metre gidecektim
Yeni düzenlemeye göre 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak olan Çakır, Beşiktaş Polis Merkezi Amirliği’nde verdiği ifadesinde ise şöyle dedi: “Aracımla yan taraftaki otoparktan çıktım. 15 metre ilerideki evime gidiyordum.”