Deniz Seki'ye kötü haber!

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Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 6 yıl 3 aylık hapis cezası onanan şarkıcı Deniz Seki'nin dosyası İstanbul'a ulaştı

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 19 sanıklı davada Deniz Seki, “kokain ticareti yapmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Temyiz için dosyanın gönderildiği Yargıtay, Deniz Seki’nin cezasını onamıştı. Yargıtay, işlemlerini tamamladıktan sonra dosyayı İstanbul Adalet Sarayı’na gönderdi.



Dosya, yeni kurulan mahkemelerden olan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne düştü. Mahkemenin önümüzdeki günlerde onanan bölümünü infaz savcılığına göndermesi bekleniyor. İnfaz savcılığının Seki hakkında yakalama kararı çıkaracak. Bu arada, Seki’nin avukatı Naim Karakaya, “İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak yeniden yargılama talep edeceğiz. Gerekçe olarak, iletişimin denetlenmesi ile ilgili normlarda yapılan yasal değişiklikleri göstereceğiz. Dosyada, hukuka aykırı telefon dinlemeleri var. Biz bu nedenle yeniden yargılama istiyoruz” dedi.



Karakaya, bu başvurunun Seki’nin infaz işlemlerini durdurmayacağını belirterek, “Mahkeme, bizim başvurumuzu ayrıca değerlendirir. Ancak müvekkilimin infaz işlemlerini yapabilir. Mahkeme yeni kurulan bir mahkeme olduğu için ne zaman tamamlayabilir, bir yorum yapamıyorum” diye konuştu.