Geçtiğimiz hafta sade bir nikahla dünya evine giren Derya Karadaş-Haki Biçici çifti düğünlerini önceki gece yaptı.

Resmi nikah töreninde bulunamayan arkadaşları için özel bir düğün düzenleyen Derya Karadaş ve Haki Biçici çiftinin mizansen nikahı Matmazel Coco tarafından kıyıldı. Çiftin şahitliğini Mustafa Alabora, Gupse Özay, Gülse Birsel, İrem Sak, Can Bonomo, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Tolga Akman, Gökhan Tercanlı, Mehmet Selçuk Bilge, Engin Sivrioğlu, Melina Özprodomos yaptı. Düğüne Güldür Güldür ekibi, Barış Arduç, Göksel Kortay, Necati Akpınar, Şahin Irmak, Çağlar Çorumlu, Bülent Emrah Parlak, Selen Uçer, Deniz Uğur, Mabel Matiz, Özgür Masur, Onur Buldu, Kerimcan Kamal, Jale Atabey, Salih Bademci, İmer Özgün, Gülhan Tekin, Ali Sunal, Caner Cindoruk, Olgun Şimşek gibi isimler de katılarak genç çifti yalnız bırakmadılar.