Dilan'dan Türkiye'ye mesaj var!

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27 yaşındaki Dilan Gwyn, Leonardo Da Vinci'nin hayatını anlatan "Da Vinci's Demons" dizisinde gösterdiği performans ile tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Dilan'dan Türkiye'ye mesaj var

Hem güzelliği hem de yeteneği ile herkesi kendine hayran bırakan Dilan'ın hayatı da film gibi. Dilan, Türkiye 'nin en önemli Kürt aydınlarından olan şair, gazeteci ve yazar Orhan Kotan'ın kızı olduğunu söyledi. Babasının küçükken vefat ettiğini belirten Dilan, "Annem İsveç'te yaşıyor. İki ablam var. Ailede sinema sektöründe çalışmayı tercih eden tek kişi benim" dedi. Dizideki performansından dolayı Türkiye'den çok sayıda olumlu tepki aldığını belirten Dilan, şunları söyledi: "Böyle bir tepki almayı beklemiyordum. Türkiye'deki Türk, Kürt, Ermeni ve Çerkez takipçilerimden mesajlar aldım. Tüm bu etnik grupları yanımda hissetmek beni mutlu etti." şeklinde konuştu.