Dior'un yeni yüzü Johnny Depp!

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Yakışıklı korsanımız Johnny Depp, Dior için daha önce hiç yapmadığı bir şeyi yaptı ve bir erkek parfümünün yüzü olmayı kabul etti.