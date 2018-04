Yakışıklı korsanımız Johnny Depp, Dior için daha önce hiç yapmadığı bir şeyi yaptı ve bir erkek parfümünün yüzü olmayı kabul etti.





Bu eşsiz sanatçı için ve François Demachy tarafından yaratılmış olan yeni parfümünü tanıtacak olan Dior için muazzam bir ilk anlamına geliyor.Johnny Depp, müzik ve oyunculuk konusunda sahip olduğu yetenekle sahnede pek çok müzisyen arkadaşına eşlik etme fırsatı buldu, Jim Jarmusch, Emir Kusturica, Lasse Hallström, Oliver Stone, Terry Gilliam ve Julian Schnabel gibi yönetmenlerle ve başka pek çoğuyla birlikte çalışma şansı yakaladı ve filmlerde izlediğimiz unutulmaz anlara imza attı.John Waters'la çektiği “Cry-Baby”den (Ağlak Bebe/Sulugöz) Tim Burton’ın “Edward Scissorhands”ine (Makas Eller) ve Gore Verbinski ile birlikte çalıştığı “Pirates of the Caribbean”e (Karayip Korsanları) tüm kariyeri, rolünün içine tamamen giren gerçek bir sanatçının eklektik ruhunun bir göstergesi...Kısa süre önce Rob Marshall’ın “Into the Woods” (Sihirli Orman) adlı yapıtında muhteşem oyuncu kadrosunun bir parçası olarak yer alan Depp'in bir sonraki filmi, Scott Cooper’ın önümüzdeki Eylül ayında vizyona girmesi planlanan “Black Mass” adlı yapıtı.