Dizide kavuşamadılar ama...

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Fenomen dizi 'Game of Thrones'un bir türlü kavuşamayan aşıkları Ygritte ve Jon Show karakterlerini canlandıran Kit Harington ile Rose Leslie, gerçek hayatta aşk yaşıyor.

Fenomen dizi ‘Game of Thrones’un bir türlü kavuşamayan aşıkları Ygritte ve Jon Show karakterlerini canlandıran Kit Harington ile Rose Leslie, gerçek hayatta aşk yaşıyor.

Us Weekly adlı paparrazi sitesinin haberine göre Kit Harington ile Rose Leslie üç aydır birlikte. İkisi de 27 yaşında olan oyuncular, yakında aynı eve taşınacaklar.