Dizisine Instagram'dan veda etti

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İlk olarak, Çalıkuşu dizisinde dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Batuhan Sert, bir sezondur rol aldığı Alın Yazım dizisine, Instagram hesabından tüm ekibe veda ederek ayrıldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayranlarının sorularını da cevaplamaya özen gösteren yakışıklı oyuncu, diziden, eğitimine yoğunlaşabilmek için ve bazı özel sebeplerden ötürü ayrıldığını dile getirdi. Batuhan Sert'in belirttiği "özel sebepler"in ne olduğu ise merak konusu...



İşte oyuncunun paylaştığı o mesaj;

"Sevgili "Alın Yazım" Ailesine... Başarılı bir proje olan "Alın Yazım" dizisinde yer alma fırsatı verdikleri için Focus Film'e ve bu bir yıl boyunca bende büyük emekleri olan Sn. Canan Evcimen hocam , Sn. Atilla Cengiz hocam uygulayıcı yapımcı Sn. İsmail Çağlar'a , tüm oyuncu kadrosu ve tüm ekibe sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim. Bana emeği geçen , desteklerini esirgemeyen, motive eden, değerli hocalarımın görüşleri doğrultusunda oyunculuğuma katkı sağlayacağıma inandığım, bu yıl kazandığım üniversitede oyunculuk bölümünde eğitimime ağırlık vermek için ve özel nedenlerden dolayı yeni sezonda ayrılmak zorunda kaldığım "Alın Yazım" dizisine en içten dileklerimle başarılar dilerim. Hepinizi çok seviyorum. Saygılarımla... Batuhan SERT"



(DHA)