Doğa Rutkay evlendi

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Doğa Rutkay ve Kerimcan Kamal, muhteşem bir düğünle dünya evine girdi.

Uzun süredir mutlu bir birliktelik yaşayan Doğa Rutkay ve Kerimcan Kamal, 3 Eylül Çarşamba günü, aile ve yakın dostlarının katıldığı bir düğünle evlendi. Kır düğününde, Doğa Rutkay özel olarak tasarlanan bir gelinlik giydi. Düğünün şahitliğini Ali Koç, Övge Oğultürk ve Melisa Doğu’nun üstlendiği geceye iş ve cemiyet hayatından önemli isimler katıldı. Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Tarık Akan, Cem Aydın, Cansu Kurtçu, Fettah Can, Ata Demirer, Özge Borak, Saba Tümer ve Elif Dağdeviren gibi ünlü isimler de geceye katılan davetliler arasındaydı.