Doğukan Manço'yu dövdüler

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DJ performansını sergilemek için Bodrum’da bir mekanla anlaşan Doğukan Manço, üç kişi tarafından darp edildiğini, bazı bölgelerinde kesikler ve sıyrıklar olduğunu ifade etti.

Yaşadıklarını twitter adresinden paylaşan Doğukan Manço, ’Bu gece Bodrum’da mekan sahibi ve güvenlikler tarafından darp edilerek hastaneye kaldırıldım. Sahne alamayacağım. 3 kişi tarafından Darp edilmemin sebebi Soundcheck’e (Ses kontrolleri) engel olmalarının üzerine sahneden inerken çalmaya zorlanmamdır. Ben iyiyim arkadaşlar, bana boş yere saldıran 3, 4 tane mangandanın yaptığını hazmetmekte güçlük çekiyorum 2, 3 kesik sıyrık var o kadar geçer...’ iletisini yazdı.