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Donald ve Melania Trump’ın Covid-19 testi pozitif çıktı

Donald ve Melania Trump’ın Covid-19 testi pozitif çıktı

Yeniden seçimlere hazırlanan ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump’ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla tüm dünya gözünü Beyaz Saray’a çevirdi.
Donald Trump, Twitter üzerinden "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." diyerek hastalığa yakalandığını duyururken, Beyaz Saray da “Başkan’ın sağlığı iyi durumda” açıklaması yaptı.

Zaten karantinaya girmişti

Trump, yakın temasta çalıştığı danışmanlarından Hope Hicks’in testi pozitif çıkınca kendisini ve ailesini karantinaya alacağını açıklamıştı. Şu an iyileşme aşamasında olan Donald Trump, dört yıllık görevinin ardından 3 Kasım’da yeniden ABD Başkanı seçilmek için Joe Biden ile yarışacak. 
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