Dostlarını sildi!

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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, Instagram’da Justin Bieber dahil tüm yakın arkadaşlarını takip etmeyi bıraktı

Selena Gomez, Instagram hesabı üzerinden hayranlarını ve yakın dostlarını şaşırtan bir hareket yaptı. Ünlü şarkıcı, fotoğraf paylaşım uygulamasında, eski sevgilisi Justin Bieber, yakın arkadaşı Taylor Swift, Ashley Benson, Vannessa Hudgens başta olmak üzere takip ettiği tüm isimleri sildi. 21 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz aylarda gizlice rehabilitasyon merkezinde tedavi görmüştü. Gomez’in yaşadığı duygusal sorunlar nedeniyle arkadaşlarını gözden geçirdiği düşünülüyor.