Dudak dudağa

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Miley Cyrus ve Victoria's Secret Modeli Stella Maxwell öpüşürken görüntülendi.

Geçtiğimiz haftalarda biseksüel olduğunu açıklayan ünlü şarkıcı Miley Cyrus ve bir süredir ilişki yaşadığı iddia edilen Victoria’s Secret modeli Stella Maxwell, otoparkta öpüşürken görüntülendi. İki genç kadının romantik anları Cyrus’ın asistanının “çekim başlıyor” uyarısıyla sona erdi. Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Miley Cyrus ya da isim değiştirmeden önceki adıyla Destiny Hope Cyrus, Hannah Montana dizisindeki rolüyle ünlenmişti. 1992 doğumlu olan Cyrus, bugüne kadar birçok skandala imza attı.