Düğünde babasına yer yok!

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Beren Saat, Kenan Doğulu ile ABD'de yapacağı düğüne babası Hüseyin Avni Saat'i çağırmadı.

Beren Saat ile 2.5 yıldır birlikte olduğu Kenan Doğulu 27 Temmuz'da Los Angeles'ta evlenecek. 30 kişilik törene sadece çiftin çok yakın arkadaşları ve ailesi katılacak.



Beren, yıllardır görüşmediği babası Hüseyin Avni Saat'i düğüne çağırmadı. Posta 'dan Suna Akyıldız'ın haberine göre, Hüseyin Avni Saat ise, "Çağırılmama gibi bir şey olur mu? İşlerimden dolayı gidemiyorum. İnşallah ikisi de çok mutlu olur" dedi.