Dünyanın en çok kazanan mankenleri

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Brezilyalı top model Gisele Bundchen sekizinci kez dünyanın en çok gelir elde eden mankeni oldu. İşte dünyanın en çok kazanan 21 mankeni ve kazandıkları paralar...

Forbes dünyanın en çok kazanan mankenlerini açıkladı... 34 yaşındaki Brezilyalı top model Gisele Bundchen listede yine ilk sırada. Sekizinci kez listede birinciliğe oturan ünlü model son bir yıl içinde, 47 milyon dolar kazandı. Listede ikinci sırayı Victoria's Secret meleklerinden Adriana Lima ve Doutzen Kroes paylaştı.



Geliri sponsorluklar artırdı

Chanel, H&M ve Carolina Herrera'nın reklam yüzü olan Gisele Bundchen, kendi ismini taşıyan çamaşırı ve sandaletlerin tasarımını da yapıyor. Forbes dergisinin "En çok kazanan mankenler" listesinde dördüncü sırada 7 milyon dolarlık geliriyle Kate Moss, Miranda Kerr ve Kate Upton yer alıyor. Victoria's Secret podyumunda yürüyen ilk Çinli model olan Liu Wen de dördüncü sırayı paylaşan isimler arasında. Forbes dergisi listeyi oluştururken mankenlerin Haziran 2013 - Haziran 2014 dönemindeki gelirlerini dikkate aldı. Mankenlerin sponsorluk anlaşmaları ve reklam gelirleri de değerlendirmeye dahil ediliyor. Listede bulunan 21 mankenin toplam geliri ise 142 milyon dolar.



İşte listede bulunan 21 model ve son 1 yılda kazandıkları...



1- Gisele Bundchen

47 milyon dolar kazandı.

2- Adriana Lima

8 milyon dolar kazandı.

3- Doutzen Kroes

8 milyon dolar kazandı.

4- Miranda Kerr

7 milyon dolar kazandı.

5- Kate Moss

7 milyon dolar kazandı.

6- Kate Upton

7 milyon dolar kazandı.

7- Liu Wen

7 milyon dolar kazandı.

8- Hilary Rhoda

5 milyon dolar kazandı.

9- Alessandra Ambrosio

5 milyon dolar kazandı.

10- Carolyn Murphy

4 milyon dolar kazandı.

11- Jourdan Dunn

4 milyon dolar kazandı.

12- Karlie Kloss

4 milyon dolar kazandı.

13- Natalia Vodianova

4 milyon dolar kazandı.

14- Cara Delevingne

3.5 milyon dolar kazandı.

15- Anja Rubik

3.5 milyon dolar kazandı.

16- Daria Werbowy

3 milyon dolar kazandı.

17- Lindsey Wixson

3 milyon dolar kazandı

18- Erin Heatherton

3 milyon dolar kazandı.

19- Erin Wasson

3 milyon dolar kazandı.

20- Joan Smalls

3 milyon dolar kazandı.

21- Candice Swanepoel

3 milyon dolar kazandı.















