Dünyanın en etkili ismi: Beyonce

Amerikalı ünlü pop müzik sanatçısı Beyonce Giselle Knowles, Forbes dergisinin yaptığı dünyanın en etkili ünlüleri listesinde ilk sırada yer aldı.

Forbes tarafından bu yıl 15'incisi yapılan dünyanın en etkili 100 ünlü ismi listesine göre, Ritim ve Blues (R&B) şarkıcısı, yapımcı, aktris, dansçı ve model Beyonce, 95 konserlik turnesi ve adını taşıyan yeni albümü nedeniyle birinci ilan edildi.



Geçen yıl listede birinci olan Oprah Winfrey, bu sene dördüncü sıraya gerilerken, Miami Heat'in ünlü oyuncusu LeBron James listede ikinci, Dr. Dre olarak bilinen rap şarkıcı Andre Young ise üçüncü sırayı aldı. Oscar törenlerini de sunan televizyon sunucusu Ellen DeGeneres de listenin üst sıralarında yer aldı. En etkili ünlüler listesinde ilk 10'a beş kadın girerken, listeye Afro-Amerikalılar damgasını vurdu. Sony müzik şirketinin verdiği bilgiye göre, Beyonce'nin albümleri 100 milyondan fazla kopya sattı.



Beyonce'nin üçü Destinys Child grubuyla birlikte olmak üzere toplam 17 Grammy müzik ve sahne sanatları ödülü bulunuyor. Bir yıl içinde 95 konser düzenleyen Beyonce, her bir konserinden 2,4 milyon dolar kazanırken, son bir yılda toplam 115 milyon dolarlık gelir elde etti. ABD Başkanı Barack Obama'nın aile törenleri ve resmi törenlerde de sahne alan Beyonce, Obama'nın 21 Ocak 2013'teki yemin töreninde performans sergileyerek, ABD Milli Marşı'nı seslendirmişti. Beyonce 2009 yılında da Obama'nın ilk yemin töreninin yapıldığı balo gecesinde "At Last" parçasını okumuştu.



İşte Forbes dergisinin en etkili 10 ünlüsü ve yıllık kazançları:

1. Beyoncé Knowles (115 milyon dolar)

2. LeBron James (72 milyon dolar)

3. Dr. Dre (620 milyon dolar)

4. Oprah Winfrey (82 milyon dolar)

5. Ellen DeGeneres (70 milyon dolar)

6. Jay Z (60 milyon dolar)

7. Floyd Mayweather (105 milyon dolar)

8. Rihanna (48 milyon dolar)

9. Katy Perry (40 milyon dolar)

10. Robert Downey Jr. (75 milyon dolar)