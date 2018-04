Duru güzelliğin adı: Liv Tyler

38 yaşındaki Liv Tyler duru güzelliğiyle hala dünyanın en beğenilen kadınlarından biri...

1 Temmuz 1977'de New York'da, manken ve müzisyen Bebe Buell ile Aerosmith'in solisti Steven Tyler'ın kızı olarak Liv Rundgren adıyla dünyaya geldi. Çocukluğu Portland, Maine'de geçti. Annesinin o dönem birlikte olduğu Todd Rundgren'in babası olduğunu sanarak büyüdü. 11 yaşında, yakın aile dostu olan Steven Tyler'a olan benzerliği dikkatini çekince, babasının annesinin bir zamanlar ilişki kurduğu Steven Tyler olduğunu öğrendi. 12 yaşındayken babasının soyadını aldı. 14 yaşındayken annesiyle birlikte New York'a geri taşındı ve o yıl 1980'lerin ünlü top modeli Paulina Porizkova tarafından keşfedilerek modellik yapmayı başladı.



Dünya onu Crazy'nin klibiyle tanıdı

Dünyanın Liv Tyler'ı tanıması Aerosmith'in Crazy şarkısının klibiyle oldu. Rol için Steven Tyler'ın kızı olduğu bilinmeden seçildi.



O yıl ilk iki filminde oynadı: Heavy ve Silent Fall. Oyunculuğu çok sevdi ve modelliği bırakmaya karar verdi. Sinema dünyasında ilk çıkışını 1996 yılında Bertolucci'nin Çalınmış Güzellik filmiyle yaptı. Bu filmden sonra Liv, artık film yıldızı olarak anılmaya başladı ve That Thing You Do!'da Tom Hanks, Armageddon'da ise Bruce Willis ile çalışarak kısa sürede yıldızlarla çalışmaya başladı. Peter Jackson'ın Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde Elf Prensesi Arwen rolüyle yer aldı. Çekimler Yeni Zelanda'da bir yılda tamamlandı. Liv de bir yıl orada yaşadı. 2001'de nişanlandığı müzisyen Royston Langdon'la 25 Mayıs 2003'te evlendi. 14 Aralık 2005'te ise çiftin ilk çocuğu Milo William Langdon dünyaya geldi. Çift 2008 yılında boşanma kararı aldı.



Liv Tyler, Very Irresistible Givenchy parfümünün, "Givenchy le Makeup" makyaj serisinin, "Givenchy - Ready to Wear and Accessories" koleksiyonunun kampanyalarında yer aldı. 2005 yazında Givenchy, bir gül türüne Liv'in adını vermeye karar verdi: Liv Tyler Rose.



