Ebru Akel'in en yenileri, en iyileri

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Ebru Akel'e 'en'lerini sorduk, işte yanıtları...

En yeni keşif ve alışveriş duraklarınız?

Göynük son keşfim ve şehirden kaçma bahanem. Alışveriş ve yemek içinse; Alaçatı Hacı Memiş Mahallesi. Buradaki eşsiz antika dükkanları, renkleri ve doğal kumaşları ile cezbeden Lisa Corti mağazası, ayrıca Kiritikoz Restaurant, Asma Yaprağı ve Köşe Kahve en sevdiklerim bu yaz.



Sevdiğiniz en yeni yaz trendi?

Neon renkler, şeftalili dondurma ve her zaman Ege otları.



Şu sıra yapmaktan keyif aldığınız en yeni aktivite?

Sup yapmak. O özgürlük duygusu keyif aldığım yeni bir aktivite.



En yeni hayatınıza giren bakım ürünü?

La Prairie havyarlı gece maskesi. Son keşfim ve çok başarılı.



Telefonunuza indirdiğiniz en yeni aplikasyon?

En son Flipboard ve Amazon Kindle yükledim.



Aldığınız en yeni karar?

Hep anı yaşamaya çalışmak, hakkını vermek ve bunu kendime hatırlatmak.



Hayatınızdaki en büyük yenilik?

Anne olmak. En büyük yenilikten de öte yeni bir insan olmak adeta.



