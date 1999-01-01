Ebru Gündeş: Serdar Ortaç benim için bitmiştir!

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Eşi Rıza Sarraf hapisteyken Ebru Gündeş'i aramayan Serdar Ortaç, ünlü sanatçıyı düğününe de çağırmadı

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan 6 Haziran Cuma akşamı Kuruçeşme’deki Suada’da evlendi.



Posta gazdetesinin haberine göre, düğünde gözler 21 yıllık dostu Ebru Gündeş’i aradı. Ama yoktu! Serdar Ortaç “Ebru hayattan zevk alacak günler yaşamıyor ki. Mikrofon tutsalar gecesi zehir zıkkım olurdu” dedi. Serdar Ortaç’ın, Ebru Gündeş’i düğüne davet etmediği ortaya çıktı. Kırılan Ebru Gündeş düğün akşamı bir yakınıyla şöyle dertleşti: “Serdar ile 1993’te tanıştık. Zor gün dostuyduk. Ben onu cezaevine girdiğinde hiç yalnız bırakmadım. Eşim RIza hapisteyken beni çok aradığını söylemiş. İsteseydi bana bir şekilde ulaşırdı. Gelmedi, aramadı. Düğüne de çağırmadı. Dostluk bitmiştir.”



15 YIL ÖNCE BÖYLE SÖYLEMİŞTİ

Serdar Ortaç 1999’da askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçundan 54 gün Mamak Cezaevi’nde yatmıştı. Bu süre içinde Ebru Gündeş, Serdar Ortaç’ı defalarca ziyaret etmişti. Serdar Ortaç cezaevinden çıktıktan sonra şöyle söylemişti: “Bu kara günlerde yanımda olan tek kişi Ebru’ydu. Dostumun bana verdiği moral ve desteği hayatımın sonuna kadar unutmayacağım.”