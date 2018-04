Ebru Şallı ile bakım sırları

Vücudumuzu ve cildimizi arındırıp, bakımlarla şımartıyoruz!

Haber: Formsante

İyi bir bakımdan söz ediyorsak, cildimizi, saçımızı ve vücudumuzu her anlamda yenilemeliyiz. Beslenmemizi de gözden geçirip tazelenmenin, rengarenk sebze ve meyveleri sofranızdan eksik etmemeliyiz.

Yapılması gerekenler çok basit. Spora başlamak, pilates yapmak, hatta kardiyo pilates yaparak daha fazla hareketlenmek. Böylece bahar yorgunluğunu üzerinizden kolayca atabilirsiniz. Hamama gidip kese yaptırabilir, ölü derilerinizden arınabilir; yine peeling uygulayarak ışıl ışıl, pırıl pırıl bir cilde sahip olabilirsiniz. Evde geçirdiğiniz zamanlarda cildinizi dinlendirmeyi ihmal etmemelisiniz. Makyajınızı mutlaka temizlemeli ve yüzünüze peeling yapmadan derin bir temizlik sağlayamayacağınızı unutmamalısınız. Bu durumda yüzünüze düzenli olarak kil maskesi uygulamak iyi gelecektir. Çünkü kil maskesi cildinize derinlemesine bir temizlik sağlayacak. Ardından kullanacağınız kremlerin seçimi de çok önemli. C vitamini içeren kremler ile nem oranını artırarak kolajen üretimini destekleyen ürünleri kullanmanızı tavsiye ediyorum. Göz altınız için hasas bir bakım yapmayı unutmayın. Kırışıklıkları açan C vitamini içeren yumuşak kremleri tercih etmelisiniz.

Saçlarınıza nem depolayın

Daha az kuaföre gidip fön çektirin.

Saçınızı ısıyla fazla temas ettirmeyin.

Saçlarınıza özel doğal zeytinyağı ile bakım uygulayın. Ayrıca aromaterapi yağlarından yararlanabilirsiniz.

Badem yağı ve E vitaminini karıştırarak saçlarınızın nem oranını artırabilirsiniz.

Saçlarınızı her gün yıkamayın. Saç derinizin yağ üretmesine izin verin, gün aşırı yıkayın.

Ebru Şallı’nın saçları kuvvetlendiren losyonu

3 yemek kaşığı papatya kurusu

2 yemek kaşığı lavanta kurusu

1 yemek kaşığı kekik kurusu

1 yemek kaşığı gül kurusu

1 litre suda papatya, lavanta, kekik ve gülü 10 dakika kaynatıp süzün. Günde bir kez saçınızı bu su ile ıslatıp tarayın.