Ebru Şallı'nın banka hesabını öğrenince...

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Pop şarkıcısı Sinan Akçıl, sevgilisi Ebru Şallı'nın banka hesabındaki parayı öğrenince şoke oldu.

Kiraladıkları tekneyle Göcek’te tatil yapan ünlü çift Ebru Şallı ile Sinan Akçıl’ın arasında para da sır olmaktan çıktı. Habertürk’te yer alan habere göre yaklaşık olarak 65.000 TL’lik bir kredi kartı limiti olan Sinan Akçıl, tatil esnasında beklemedik bir süpriz ile karşılaştı ve kartının limitinin dolduğunu öğrendi. Bu beklenmedik olay karşısında Sinan Akçıl’ın imdadına sevgilisi Ebru Şallı yetişti ve kendi kredi kartını alışveriş yapması için verdi.



Alışveriş sırasında Sinan Akçıl kendilerine tatilde eşlik eden bankacı arkadaşından Ebru Şallı’nın hesabıyla ilgili merakını gidermek için bir ricada bulundu ve kartın numarasını verip Ebru Şallı’nın hesabında ne kadar para olduğunu öğrenmek istedi. Tatil sonrası bankacı arkadaşından aldığı haber karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen yakışıklı pop sanatçısı Sinan Akçıl, Ebru Şallı’nın bankada 6 sıfırlı bir hesabı olduğu bilgisine ulaştı.