Ece Çeşmioğlu'nun inanılmaz değişimi

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Birçok dizide çocuk oyuncu olarak rol alan; son olarak Yaz'ın Öyküsü adlı dizide 'Yaz' karakterini canlandıran Ece Çeşmioğlu, inanılmaz değişimiyle görenleri hayrete düşürdü.

26 Kasım 1990 doğumlu olan Ece Çeşmioğlu, oyunculuk hayatına 2002 yılında Çocuklar Duymasın dizisiyle adım attı. Fakat asıl olarak İki Aile dizisindeki Ceren rolüyle tanındı.



İşte Ece Çeşmioğlu'nun oynadığı televizyon dizileri:

Çocuklar Duymasın (2002)

Çocuğun Var Derdin Var (2004)

Nehir (2005)

Gümüş (2005) - Hilal

İki Aile (2006) - Ceren Karaman

Eyvah Halam (2008) - Asya

Firar (2011) - Bahar

Öyle Bir Geçer Zaman ki (2012-2013) - Ayça

Yaz'ın Öyküsü (2015) - Yaz



Geçmişin çocuk yıldızı Ece Çeşmioğlu'nun şaşırtıcı değişimi için galerimize göz atın...