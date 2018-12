Ünlü fizikçi Stephen Hawking’i canlandırdığı The Theory of Everything (Her Şeyin Teorisi) filmindeki muhteşem perfomansıyla Oscar’ı alnının akıyla hak eden İngiliz oyuncu Eddie Redmayne

Bu ay Fantastik Canavarlar: Grindelwald’ın Suçları ile sinemaları şenlendirecek. Tiyatro kökenli bir yetenek kendisi. Londra’daki Shakespeare’s Globe Tiyatrosu’ndaki performanslarıyla tiyatro eleştirmenlerinin gönlünde taht kurduktan sonra aynı başarıyı beyazperde de gösteren Redmayne, günümüzün açık ara en iyi aktörlerinden biri olarak değerlendiriliyor.