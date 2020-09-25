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Edis, ekranlara ajan olarak dönecek

Edis, ekranlara ajan olarak dönecek

Türkiye'nin ilk bilim kurgu, aksiyon ve ajan dizisi olarak bahsedilen Alya’da sürpriz bir isim de rol alıyor!

Can Evronol’un yönetmen koltuğuna oturduğu ve çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak dizi, İstanbul ve New York’ta geçecek. Amerikan ve Türk işbirliğinden doğacak yapımın başrollerinde Edis ve Jandae Perçem var. Kadrosunda Hande Ataizi, Gonca Vuslateri, Alper Atak ve Cem Kurtoğlu'nun yanı sıra ABD'li oyuncuların yer alacağı öğrenilen Alya dizisi yakın zamanda dijital bir platformda seyircisiyle buluşacak.

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Başıma gelecekleri okuyorum? #ALYA

EDIS (@edisgorgulu)'in paylaştığı bir gönderi ()

Dizinin oyuncuları aksiyon sahneleri için özel ders alırken, müzik kariyerine odaklandığı için dizi setlerinden uzak kalan Edis’in rolü şu an açıklanmadı. Ancak bölüm başına 100 bin TL alacağı şimdiden en çok konuşulan konulardan biri oldu. Edis'in sekiz bölümlük mini diziden toplamda 800 bin TL alacağı konuşuluyor.

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