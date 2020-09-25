Can Evronol’un yönetmen koltuğuna oturduğu ve çekimlerine
önümüzdeki günlerde başlanacak dizi, İstanbul ve New York’ta geçecek. Amerikan
ve Türk işbirliğinden doğacak yapımın başrollerinde Edis ve Jandae Perçem var.
Kadrosunda Hande Ataizi, Gonca Vuslateri, Alper Atak ve Cem Kurtoğlu'nun yanı
sıra ABD'li oyuncuların yer alacağı öğrenilen Alya dizisi yakın zamanda dijital
bir platformda seyircisiyle buluşacak.
Dizinin oyuncuları aksiyon sahneleri için özel ders alırken,
müzik kariyerine odaklandığı için dizi setlerinden uzak kalan Edis’in rolü şu
an açıklanmadı. Ancak bölüm başına 100 bin TL alacağı şimdiden en çok konuşulan konulardan biri oldu. Edis'in sekiz bölümlük mini diziden toplamda 800 bin TL alacağı konuşuluyor.