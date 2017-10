Kanadalı ünlü şarkıcı, söz yazarı, şair ve yazar Leonard Cohen, 82 yaşında hayata veda etti.

Los Angeles’taki evinde yaşamını yitiren Grammy ödüllü Leonard Cohen geçen ay çıkardığı 'You Want It Darker' albümüyle ilgili konuşurken “Ölmeye hazırım. Umarım fazla rahatsızlık vermez" demişti.

Oğlu Adam Cohen, Rolling Stone dergisine yaptığı yazılı açıklamada, "Babam, Los Angeles'teki evinde, hissettiği her şeyi tamamlamış olmanın huzuru içinde yaşamını yitirdi" dedi.

21 Eylül 1934'de Kanada’nın Quebec bölgesine bağlı Westmount semtinde doğan ve müzik dünyasına çok sayıda önemli yapıtlar kazandıran Cohen, 2008'de "Rock and Roll Hall of Fame"e kabul edilerek adını en güçlü ve etkileyici şarkı yazarları arasına yazdırdı. Kanada'nın en büyük sivil şeref madalyası sahibi olan Cohen'in Hallelujah şarkısı, tüm zamanların en çok yorumlanan şarkılarından biri oldu.

İspanyol yazar ve şair Federico Garcia Lorca'nın teşvikiyle şiir yazmaya da başlayan ve yazar, şair, söz yazarı ve müzisyen kimlikleriyle tanınan Leonard Norman Cohen, ilk şiir kitabı Let Us Compare Mythologies'ı 1956'da, ilk romanı The Favorite Game'i ise 1963'te yayımladı.

Cohen, Avrupa pop müziğine dayanan ilk dönem çalışmalarının ardından din, yalnızlık, cinsellik ve kişiler arası karışık ilişkileri konu edindi.

Efsane müzisyen Leonard Cohen için Los Angeles'ta bir anma töreni düzenleneceği bildirildi.



Leonard Cohan'in stüdyo albümleri

Songs of Leonard Cohen: 27 Aralık 1967

Songs from a Room: Nisan 1969

Songs of Love and Hate: Mart 1971

New Skin for the Old Ceremony: Ağustos 1974

Death of a Ladies' Man: Kasım 1977

Recent Songs: Eylül 1979

Various Positions: Aralık 1984

I'm Your Man : Şubat 1988

The Future: Kasım 1992

Ten New Songs: 9 Ekim 2001

Dear Heather: 26 Ekim 2004

Old Ideas: 31 Ocak 2012

Popular Problems: 2014

You Want It Darker: 2016