Efsane yönetmen hayatını kaybetti

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Türk sinemasının efsane yönetmenlerinden biri olan Memduh Ün, Bodrum'da 95 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Memduh Ün, Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede bu sabah saat 10.15'de hayatını kaybetti.



Bodrum Torba'da ünlü oyuncu Fatma Girik ile birlikte yaşayan yönetmen Memduh Ün, geçen yıl 11 Kasım'da fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Durumu kötüye giden Ün, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı Memduh Ün, akciğerlerinde sıvı birikmesi, yüksek tansiyon nedeniyle bir süre solunum cihazına bağlı olarak yaşamını sürdürdü. O günden beri Fatma Girik, 95 yaşındaki Ün'ü bir an olsun yalnız bırakmadı.



Hastane yetkililerinin bu sabah Fatma Girik'i arayarak acı haberi verdi. Büyük üzüntü yaşayan ve gözyaşlarına boğulan sanatçı bir odada dinlenmeye çekildi.



