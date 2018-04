Ejderhaların ''en ünlü'' annesi

Madonna ''Game of Thrones'' hayranlığını instagram sayfasına koyduğu bir fotoğrafla tüm dünyaya duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde New York'ta 4.sezon galası gerçekleştirilen efsane dizi Game of Thrones'un dünyaca ünlü bir hayranı olduğu ortaya çıktı.

Başarılı pop yıldızı Madonna konser, turne ve albüm çalışmalarından fırsat bulup izleyemediği Game of Thrones'un üç sezonunu birden ard arda izledikten sonra ''Ejderhaların Annesi Khaleesi'' karakterinden oldukça etkilenip İnstagram sayfasında bu hayranlığına ithafen bir fotoğraf paylaştı.

Madonna evinin banyosunda çektiği fotoğrafın altına ''6 Nisan'ı sizin gibi ben de sabırsızlıkla bekliyorum'' notunu ekledi. Güzel şarkıcının fotoğrafı dakikalar içinde milyonlarca beğeni ve yorum aldı.